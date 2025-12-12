韓国発の人気メイクブランド「wakemake」が、2025年のベストコスメにおいて累計48冠＊を獲得し、大きな話題を集めています。4月のブランドリニューアルを機に「似合う」が見つかるメイクとして支持を広げ、アイテムごとに高い満足度を獲得。自然な血色感＊やニュアンス、使い勝手のよさを兼ね備えた名品たちが、美容好きの心をつかみました。本記事では、受賞TOP3アイテムと2026年注目の新作リップをまとめてご紹介します