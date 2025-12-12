参院予算委が１２日に行われ、午後に自民党・今井絵理子議員が質問に立った。ネットでは「今井絵理子」がトレンドワードに。「まず冒頭、心が明るくなる話題から入らせていただきたいと思います」と述べ、「デフリンピック」について語った後に、高市早苗首相に「統一した国歌の手話表現を定めることについての課題は何でしょうか」と聞いた。高市首相は「歌詞の意味・解釈が統一されているわけではない。手話もひとつだけで