ラグビー・リーグワン1部の埼玉は12日、開幕戦（14日、BL東京戦）の登録メンバー23人を発表した。WTB長田智希（26）が先発入り。「初戦が大事なので、そこに向けて良い準備ができた」と気持ちを高めた。開幕戦の相手は2連覇中の王者・BL東京。いきなりの好カードを「手強い相手だけど、そこでしっかりした試合ができればこの先良いシーズンにつながっていく。優勝チームとできるのは大きいので、むしろ（開幕戦で）当たれてよ