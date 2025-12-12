歌手さだまさし（73）が設立した「風に立つライオン基金」が12日、都内で、命や平和を守る活動を実践する団体・個人を表彰する「風に立つライオンオブ・ザ・イヤー2025」の贈賞式を行った。主に海外活動が対象の「柴田紘一郎賞」は「NPO法人ピース・オブ・シリア」が受賞。約5万人のシリアの子どもたちへの教育支援と平和教育を行ってきた。代表理事の中野貴行氏（44）は「賞は僕でなく、僕の仲間がもらったと思っています。自分