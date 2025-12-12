中国科学院空天信息創新研究院によると、12月12日、中国最北端の衛星データ受信局である中国リモートセンシング衛星地上局・漠河衛星データ受信局（以下、漠河局）が正式に運用を開始しました。同受信局は空天信息創新研究院が建設したもので、完全な自動化による衛星データ受信能力を備え、現在は資源衛星、環境減災衛星、高分衛星シリーズなど、計25基の国家陸域観測衛星のデータ受信を担当しています。漠河局は黒龍江省大興安嶺