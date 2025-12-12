タレントの重盛さとみが自身のInstagramを更新。投稿では重盛が三つ編みで上下デニムのセットアップで映る自身のショットを複数枚投稿した。この投稿にファンからは、「身に付けてる全てがかわいい、、、」「さっちゃんのみつあみ大好き」「何これ、さいっこうに可愛いじゃん」「セットアップめちゃくちゃかわいい！！」といった称賛のコメントが多く寄せられた。 この投稿をInstagramで見る 重盛さと美てӜ