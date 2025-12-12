公開中のレッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』の興行収入が2億円を突破。また、12月19日から12月25日に立川シネマシティで開催の「ROCK FILM FESTIVAL 2025」にて、一週間限定されることが決定した。 参考：『レッド・ツェッペリン：ビカミング』9月26日～28日の洋画興収で1位にパンフの増刷も レッド・ツェッペリンは、ジミー・ペイジ（ギター）、ジ