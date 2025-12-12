ロックバンド「マキシマム・ザ・ホルモン」のドラムのナヲが12月12日、自身のInstagramで「かわいい！！かわいい！！かわいい！かわいい！！産まれたて！産まれたて！産まれたて！産まれたて！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂いーーーー！！！」と投稿。出産直後で友人のヤバいTシャツ屋さんのベースボーカル・ありぼぼの長女との交流を綴った。投稿には、ありぼぼの長女の足を指のVサインで挟んだ写真が添え