JR九州は12日、来年3月14日に実施するダイヤ改正の概要を発表した。九州新幹線は、博多−熊本間で週末や連休の早朝と深夜に臨時便を設ける。在来線特急は、長崎線・佐世保線の混雑緩和に向けて博多−武雄温泉間で増発する。西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）の並行在来線区間となる江北−肥前鹿島間も走る「かささぎ」は1日上下計14本から10本に減らす。