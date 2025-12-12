長崎県佐世保市の大型リゾート施設「ハウステンボス」は12日、今年8月に社内システムへの不正アクセスが確認され、外部専門家らと調査した結果、約154万6千人分の個人情報が流出した可能性があると公表した。現時点で被害の発生は確認されておらず、対象者には個別に連絡しているという。個人情報を管理するファイルについてはパスワードの設定が内規で定められていたが、怠っていたのが原因とみられる。