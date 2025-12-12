県内は、強い寒気の影響で山沿いを中心に雪が降り積雪が急増しました。豪雪地の津南町では住民が雪かきに追われました。 ■池川泰介記者 「午前11時、津南町役場前です。雪が降り続いています。止まっている車には30cmくらい積もっています。」 津南町では11日夜は積雪がほとんどありませんでしたが、一気に40cm以上積もりました。 ■津南町の住民 「津南らしくなってきたのでは。朝、車を出すのに除雪しないといけない