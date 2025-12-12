2026年2月のオリンピックへ、視界は良好です。12日に行われたスノーボード男子ハーフパイプのワールドカップ開幕戦で、村上市出身の平野歩夢選手が決勝で高得点をマークし見事『優勝』を飾りました。 中国で行われたワールドカップの開幕戦。予選全体の2位で決勝に進んだ村上市出身の平野歩夢選手。持ち前のダイナミックなトリックと高さのあるエアを繰り出し、93.50の高得点をマー