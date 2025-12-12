今年1年の世相を表す『今年の漢字』が発表され【熊】に決まりました。みなさんにとっての漢字は何だったのか街で聞きました。 京都の清水寺で発表された『今年の漢字』選ばれたのは【熊】です。全国でクマの出没や被害が相次ぎ、もっとも多くの票を集めました。 2位には、わずか180票差で【米】がランクイン。令和のコメ騒動、備蓄米などで注目を集めました。 3位は、初の女性総理となった高市早苗内閣総理大臣などから【