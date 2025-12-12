産科・小児科の次は「認知症」治療。大阪市が住吉市民病院跡地に新しい医療施設をオープンさせます。１２月１２日、大阪市の横山市長は、同市住之江区で２０２７年５月に「大阪健康長寿医科学センター」を開業させると発表しました。認知症に特化した医療施設で、大阪公立大学医学部附属の「病院」や「研究所」のほか、市立弘済院附属病院の機能が移転された「介護老人保健施設」の３つの機能が入ります。センターの建設予