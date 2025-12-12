整備新幹線に関する与党プロジェクトチームの会合＝12日午前、国会政府、与党は12日、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、2026年度中の着工を見送る方針を固めた。自民、日本維新の会の両党が同日、整備新幹線に関する与党プロジェクトチーム（PT）の初会合を開いたが、ルート見直しの是非などを巡る議論の決着に見通しがつかなかった。会合後、共同座長の自民・渡海紀三朗衆院議員は報道各社の取材に対し、26年度当