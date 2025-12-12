人出が増える年末を前に埼玉県知事や埼玉県警のトップらがJR大宮駅周辺の繁華街などでパトロールを実施しました。埼玉県の大野元裕知事や埼玉県警の野井祐一本部長らは12日夜、さいたま市のJR大宮駅の周辺で警察官などおよそ90人とともにパトロールを実施しました。大野知事や野井本部長らは警察官らの激励のために駅構内にある交番や鉄道警察隊を訪れたほか、駅付近の繁華街「南銀座地域」を横断幕を持ちながら歩いて回り周辺の警