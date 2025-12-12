良品計画は１２日、生活雑貨店「無印良品」のネットストアで全商品の受注・出荷を１５日午前１０時から再開すると発表した。配送の一部を委託する事務用品通販大手アスクルのシステム障害の影響で１０月１９日夜に全面停止したが、今月から一部商品で再開していた。今回新たに衣服や食品、生活雑貨などの取り扱いを再開し、全商品の受注・出荷が可能になる。１日にはアスクル傘下の配送会社を利用していない大型家具や家電など