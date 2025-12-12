フジテレビのバラエティ番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（土曜後7・00）の公式サイトが12日に更新され、収録中に「SUPEREIGHT」横山裕(44)が右肋骨骨折などの全治2カ月のケガを負ったことを報告し、謝罪した。番組収録中にタレントが負傷する事故が相次ぐ形となっている。番組公式サイトで「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2カ月の怪我をされまし