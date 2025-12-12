国際園芸博覧会（資料写真）横浜市は１２日、不要衣類を回収し、２０２７年に市内で開く国際園芸博覧会（園芸博）のスタッフユニホームに再利用する取り組みを始めた。市役所や１８区役所、市中央図書館（同市西区）の２０カ所にボックスを設置。来年１月には企業や大学など４０カ所を追加し、３月末まで回収する。糸や生地を活用して３００着の制作を予定し、ユニホームから「資源循環」を実現する園芸博にしたい考えだ。市は