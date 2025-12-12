落語家の立川志らく（62）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。師匠の立川談志さん（11年死去）の元で修行した当時に教わった落語家に必要な3か条を明かした。「今の時代だったらパワハラで、落語界の師匠たくさんいるじゃないですか？弟子が訴えたらね、みんな真打ち全員捕まります。全員負けます」と切り出した。「私が前座の時はアルバイト禁止、落語をやってもらえるお金は1000円。家賃は2万