1週間後に開幕するハンドボールの日本選手権に向け、女王奪還を目指すハニービー石川が公開練習を行いました。今シーズン、リーグ戦ではここまで5勝1敗で、2位につけているハニービー石川。先日の世界選手権に日本代表として出場した佐原奈生子選手と吉留有紀選手もチームに合流し、2年ぶりの選手権制覇に挑みます。ハニービー石川・河合 辰弥 ヘッドコーチ：