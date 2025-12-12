年が明ければまもなく受験シーズンです。受験の縁起物として販売される強い粘りが特徴の「加賀丸いも」の祈願が、金沢市の神社で行われました。南加賀地区特産の「加賀丸いも」。合格の“まる”と“粘り強さ”にあやかって、毎年この時期にJA能美が、合格の祈願を込めた加賀丸いもの販売を行っています。12日は、生産者らが学問の神様、菅原道真を祀る金澤神社でお祓いを受け、受験生の合格を祈りました。 JA能美丸いも部