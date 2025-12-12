JR西日本は12日、来年春のダイヤ改正を発表しました。新幹線の運行時間が見直され、東京・金沢間の移動が最大2分短縮されることになりました。JR西日本によりますと、北陸新幹線「かがやき」は運行時間を見直し、東京・金沢間は最大2分短縮、最速2時間24分での運行となります。かがやきについては、週末を中心に混雑する東京発の15時台に、臨時便が設けられます。また、富山発敦賀行きの「つるぎ」は平日の21時台に臨時便を設け、