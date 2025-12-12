中日の高橋宏斗投手が、１２日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、８０００万円増の年俸２億円でサインした（金額は推定）。球団の入団６年目の年俸では２００４年の福留、岩瀬（ともに２億円）、１２年の浅尾（２億７５００万円）に続く４人目の２億円到達。２４歳での到達は最年少となった。「世間的に見たら、もらいすぎって意見の方が多いと思う。（年俸が変わっても）やるべきことは変わらない。見合っ