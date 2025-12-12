【その他の画像・動画等を元記事で観る】PENGUIN RESEARCHのNintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』のOPテーマ「フラッシュバック」が12月11日（木）より各配信ストアにて配信が開始された。ゲーム『UN:LOGICAL』は、ブロッコリー×ティズクリエイションがタッグを組んで贈る女性向け恋愛ADVゲームの新ブランド「LicoBiTs」が手掛ける新作ゲーム。配信スタートにあわせて、PENGUIN RESEARCHからのコメントも届いて