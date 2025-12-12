落語家の立川志らくが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身の数々の炎上騒動について私見を述べる一幕があった。この日の番組では「志らくさん、炎上しすぎじゃない？」との表題のもと、２０２０年の「やはりポテトサラダは（お惣菜でなく）母親に作ってもらいたい。それは愛の問題だ」というコメントでの炎上始め数々の騒動を回顧。数々の炎上経験