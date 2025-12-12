今月9日、1人が遺体で見つかった鹿児島市の住宅火災について、亡くなったのはこの家に住む90歳の女性と分かりました。 この火事は今月9日、鹿児島市桜ヶ丘3丁目で、木造2階建て住宅1棟・およそ100平方メートルが全焼し、台所の焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかったものです。 警察がDNA型鑑定などを行い、遺体の身元の特定を進めていましたが、亡くなったのはこの家に住む峯元清子さん（90）と分かりました。 警察