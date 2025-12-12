Vaundy（C）MBS Vaundyが、14日放送の『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系22時15分〜）に登場。今回の＜インタビュアー林修＞は… 初の「情熱大陸」×「初耳学」コラボ合体SP。25歳の人気アーティストVaundy、“天才の頭の中”を語り尽くす。【写真】Vaundyが登場「日曜日の初耳学」場面カット林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、2025年の「NHK紅白歌合戦」にも出場