年末恒例、一年の世相を表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれました。12月12日午後2時過ぎ、京都の清水寺で2025年の世相を表す「今年の漢字」が発表され「熊」に決まりました。「今年の漢字」を企画する日本漢字能力検定協会によりますと、各地で「熊」の被害が相次ぎ生活や経済活動にも深刻な影響を与えたことなど、国民の関心と不安が集中したことが理由となっています「熊」の文字に街の人は■「最近よくニュースでやって