須崎市でJR土讃線の特急列車が線路内にいた男性をはねる事故があり、男性はその場で死亡が確認されました。警察によりますと、12月11日午後7時45分ごろ、JR土讃線の須崎市中町の西浜公園付近を走行していた宿毛駅発の特急「しまんと4号」が線路内に入ってきた男性をはねる事故がありました。男性はその場で死亡が確認され、須崎市在住の40代男性であることが分かりました。現場に踏み切りはなく、線路に沿って設けられたフェンスの