【新華社昆明12月12日】中国雲南省昆明市盤竜区ではこのところ、冬の暖かな日差しを受け、メタセコイア林が赤く色づき始めている。湖畔のメタセコイアの枝葉の隙間からこぼれる光が湖面を彩り、穏やかな景色となっている。上空から見下ろすと、山一面に広がる彩り豊かな林と雲が溶け合い、美しい風景を織りなしている。