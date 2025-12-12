記者会見する日本製鉄の今井正社長＝12日、東京都千代田区日本製鉄は12日、2026年度から5年間の中期経営計画を発表した。今年6月に買収した米鉄鋼大手USスチールの設備更新などに総額6兆円規模を投じることが柱だ。国内の鉄鋼需要が減少する中、海外事業に重点的に投資し、国際競争力の強化を図る。日鉄は米国と欧州、インド、タイを成長市場に位置付け、6兆円規模の投資のうち4兆円程度を海外事業に充てる。USスチールには28