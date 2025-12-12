契約を更改し、記者会見する中日・高橋宏＝12日、ナゴヤ球場中日の高橋宏斗投手が12日、ナゴヤ球場で契約交渉し、8千万円増の年俸2億円で更改した。柳裕也投手に並んでチーム最高年俸となる。5年目の今季は開幕投手を初めて務め、自己最多となる171回2/3を投げた。23歳のエースは「1年通してローテーションを守ったところを評価してもらえた」と表情を緩めた。投球内容は最優秀防御率に輝いた昨年ほどの安定感を示せず、8勝10