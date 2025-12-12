明治安田生命保険は１２日、群馬支社（前橋市）に勤務していた７０歳代の元女性営業職員が架空の資産預かり制度への加入を持ちかけ、顧客１７人から計約２億円を詐取していたと発表した。同社はこの職員を１１月２８日付で懲戒解雇した。同様の被害が他にないか、確認を進めている。発表によると、元職員は２０１０年以降、自身が担当していた生命保険契約者に対し、高利回りを約束して顧客から資産を預かる架空の制度への加入