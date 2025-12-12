ガンバ大阪は12日、イェンス・ウィッシング新監督(37)の就任を発表した。同氏は1988年1月2日生まれ、ドイツ出身の37歳。2014年より指導者に転向し、近年はPSVやベンフィカで、現在Jリーグのフットボールアドバイザーを務めるロジャー・シュミット氏の下でアシスタントコーチを務めていた。クラブを通じ「このたびガンバ大阪の監督に就任できることを、心より光栄に思うとともに、大変誇りに感じています。ガンバ大阪は、日