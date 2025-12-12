ヴィッセル神戸への移籍2年目で個人成績をさらに伸ばした。無冠に終わったことについては反省したMF鍬先祐弥も「個人としてはもっとやれるなというのはあったけど、総じていいシーズンを送れたかなと思います」と手ごたえを滲ませた。今季限りで退任が発表になった吉田孝行監督への感謝がまずはあるという。移籍1年目の昨季はJ1で12試合の出場だったが、今季は倍以上の30試合に起用してもらった。そんな恩師は来季から清水エス