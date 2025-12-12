きょう午前１１時４４分ごろ、北海道から秋田県にかけて最大震度４を観測する地震があり、県内では中山町で震度３を観測しました。 【写真を見る】北海道から秋田県にかけて最大震度4観測山形県内では中山町で震度3気象庁は「地震への備えなどの確認を」 気象庁は、「引き続き地震への備えなどの確認を行ってほしい」としています。 きょう午前１１時４４分ごろ、北海道から秋田県にかけて最大震度４を観測する地震がありま