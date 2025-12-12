特殊詐欺による高額の被害です。 【写真を見る】被害額はなんと1億3000万円県内最高額に...SNS型ロマンス詐欺被害発生「毎日元本の0.8％の利息が付く」などと投資を勧め...（山形） 県内に住む男性が、ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害にあい、暗号資産や現金およそ１億３０００万円をだまし取られました。 犯人と男性とのやりとりから見えてきたのは巧妙な手口です。 こちらは、被害を受けた男性と犯人とのＬＩＮＥのやり取り