エディオンは12月17日に、プライベートブランド「e angle」から発売された、ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」の販売を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始した。価格は2万9800円。●本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集じん「ANGV-SCD15-A-WH」は、約1.5Lの大容量ダストステーションにクリーナー本体を戻すだけで、本体に溜まったゴミを自動