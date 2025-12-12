【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月26日16時30分より、テレビ朝日系にて6時間40分の生放送で放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の第2弾アーティストおよびコラボ企画が発表となった。 ■第2弾出演アーティスト※アーティスト名50音順 AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」メドレー