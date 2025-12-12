日本テレビ系「シューイチ」のレギュラーコーナー「シューイチプレミアム」では、クリスマスも間近となった12月13日（土）・12月20日（土）の2週に渡り、KEY TO LIT・井上瑞稀＆中村嶺亜が、ぼる塾・田辺智加と、神奈川・横浜のクリスマススポットを巡る企画をお届け。12月13日（土）あさ5時55分〜9時25分 日本テレビ系で放送の「シューイチ」（※一部地域を除く）内では前編をOA。横浜クリスマススポットの大定番ともいえる、横浜