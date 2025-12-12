12月14日（日）午後3時から地上波・日本テレビ系（関東ローカル）＆Huluで放送する「ラグビー・リーグワン開幕戦東芝ブレイブルーパス東京×埼玉パナソニックワイルドナイツ」では、“ちょっと早めのクリスマスプレゼント企画”を実施！開幕戦を戦う両チームそれぞれのサイン入りレプリカジャージーやリーグワン関連グッズが当たります！プレゼント応募は、番組内で発表される5文字のキーワードをこのページの応募フォームに記入