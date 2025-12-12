前回はコマーシャルペーパーについて解説いたしました。今回は私募社債の最新状況について情報提供いたします。私募社債はSiiibo証券株式会社(以下、Siiibo証券)が提供している金融商品です。企業が私募の形態で社債を発行し、社債を購入した投資家は利息収入を得るとともに償還期限が到来したら元本返済を受けます。公募社債よりも小さな金額で資金調達が可能となるためスタートアップ企業の利用が進んでおり、従来の融資に代わる