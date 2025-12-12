元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で11月28日に公開された動画に出演。中日の金丸夢斗が2年目の飛躍を遂げるための条件を語った。谷繁元信氏○金丸夢斗が「もっと勝っていく」ために必要なもの神戸市立神港橘高校、関西大学を経て2024年にドラフト1位で指名され、中日に入団した金丸。プロ1年目の2025年は、15試合に登板し、防御率2.61、2勝6敗と、負け越しながらも安定