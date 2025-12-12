「BlackBoxDiaries」の国内上映が始まり、舞台あいさつする監督でジャーナリストの伊藤詩織さん＝12日午後、東京都港区ジャーナリスト伊藤詩織さんが監督を務め、自身の性被害を題材にしたドキュメンタリー映画「BlackBoxDiaries」の国内上映が12日、東京都内の映画館で始まった。伊藤さんは舞台あいさつで「私の名前は忘れて、自分や大切な人に『こんなことが起きたら』と当てはめて想像してほしい」と呼びかけた。同