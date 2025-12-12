26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）の出演アーティスト第2弾が、発表された。【写真】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト一覧同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で送る。出演アーティスト第1弾では、2025