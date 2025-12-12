スピードスケートW杯第4戦を前に調整する高木美帆（右）＝ハーマル（共同）【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）で年内最後となる第4戦は12日にノルウェーのハーマルで開幕。女子の高木美帆は11日に最終調整し「勝ちにいくレースをしたい」と意気込みを語った。第3戦は本命種目に位置付ける1500メートルで5位。序盤のスピードが不足した原因を「ずっとスケーティングを考えてきた中で、いま