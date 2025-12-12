SUPER EIGHT横山裕（44）が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身の結婚、恋愛について語った。お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）による事前のインタビューのVTRが流された。福田が「結婚願望はあるんですか？」と質問。横山は「漠然としたいな、とは思っていますけど。なんかリアルじゃないというか。一緒に一生添い遂げるっていうのが、まだ感覚的にわからへんし」と答えた。福田が