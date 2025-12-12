◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節(日本時間10日〜11日)36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。首位アーセナル(イングランド)はクラブ ブルージュ(ベルギー)に3発快勝でトップの座をキープ。2位のパリ サンジェルマン(フランス)は、ビルバオ(スペイン)とスコアレスドローに終わり順位を3位に落