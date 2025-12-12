カシオ計算機は12月12日、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、HondaのF1初優勝60周年を記念したコラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月に発売すると発表した。価格は66,000円。予約開始は3月1日。ECB-2300HR○1965年メキシコGPでのF1初優勝のメモリアルモデル「ECB-2300HR」は、1965年のメキシコGPにてHondaがF1初優勝を飾ったマシン「RA272」をオマージュしたモデル。RA272のボデ